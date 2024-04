Ciné enfants Krisha et le maître de la forêt Maison du Terroir Genouilly, mardi 16 avril 2024.

Saône-et-Loire

Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille sur les steppes de la toundra sibérienne.

Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d’une vieille chamane et part à la recherche d’un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le Maître de la Forêt.

A partir de 8 ans 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:30:00

fin : 2024-04-16

Maison du Terroir 3 Rue Lapins

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maisonterroir.genouilly@orange.fr

