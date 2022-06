CINÉ-ENFANT « BONJOUR LE MONDE », 25 octobre 2022, .

CINÉ-ENFANT « BONJOUR LE MONDE »



2022-10-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-25 16:00:00 16:00:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Ciné-enfant « Bonjour le monde »

Mardi 25 octobre de 15h à 16h

Domaine de Restinclières – accueil / expos

Public : Enfants à partir de 4 ans

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière… Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche, devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie le temps. La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».

Avec GEBEKA Films

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

