Ciné en plein air : Une vie de Stéphane Brizé, 2016 Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Ciné en plein air : Une vie de Stéphane Brizé, 2016 Pont-l’Évêque, 23 juillet 2022, Pont-l'Évêque. Ciné en plein air : Une vie de Stéphane Brizé, 2016 Pont-l’Évêque

2022-07-23 22:15:00 22:15:00 – 2022-07-23

Pont-l’Évêque Calvados “Pont l’Evêque by night ”

Visite guidée et commentée de la ville au moment du coucher du soleil pour finir place de l’église Saint-Michel ou encore appelée la cathédrale des Herbages.

Dès la tombée de la nuit, projection du film sur écran géant au pied de l’église. “Pont l’Evêque by night ”

Visite guidée et commentée de la ville au moment du coucher du soleil pour finir place de l’église Saint-Michel ou encore appelée la cathédrale des Herbages.

Dès la tombée de la nuit, projection du film sur écran géant au… communication@pontleveque.fr +33 2 31 64 48 87 “Pont l’Evêque by night ”

Visite guidée et commentée de la ville au moment du coucher du soleil pour finir place de l’église Saint-Michel ou encore appelée la cathédrale des Herbages.

Dès la tombée de la nuit, projection du film sur écran géant au pied de l’église. Pont-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Ville Pont-l'Évêque lieuville Pont-l'Évêque Departement Calvados

Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-leveque/

Ciné en plein air : Une vie de Stéphane Brizé, 2016 Pont-l’Évêque 2022-07-23 was last modified: by Ciné en plein air : Une vie de Stéphane Brizé, 2016 Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque 23 juillet 2022 Calvados Pont-l'Évêque

Pont-l'Évêque Calvados