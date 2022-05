Ciné en plein air : Un singe en hiver d’Henri Verneuil, 1962 Abbatiale de SAINT-SEVER-CALVADOS

le samedi 11 juin

– 19h15 : inauguration de la sculpture d’un Miquelot (grandeur nature) sur le parvis de l’Abbatiale ; – A partir de 20h00 : concert/spectacle sur le site avec la présence d’un food truck et vendeurs de crêpes et galettes pour une restauration en salé et sucré ; – 20h30 : départ de la rando contée/théâtralisée ; – Toute la soirée, visites guidées et gratuites de l’Abbatiale ; – 22h45 : Un singe en hiver d’Henri Verneuil, 1962 projection en plein air du film sur écran géant sur la place de la mairie. En cas de mauvais temps, repli anticipé sur l’Abbatiale.

Gratuit pour tous

