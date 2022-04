Ciné en plein air : Shrek de Andrew Adamson, 2001

Ciné en plein air : Shrek de Andrew Adamson, 2001, 13 août 2022, . Ciné en plein air : Shrek de Andrew Adamson, 2001

2022-08-13 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-13 Illumination du château.

Présentation historique par les propriétaires.

Projection du film sur grand écran devant le château dès la tombée de la nuit. Illumination du château.

Présentation historique par les propriétaires.

Projection du film sur grand écran devant le château dès la tombée de la nuit. valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr +33 7 72 51 81 46 Illumination du château.

Présentation historique par les propriétaires.

Projection du film sur grand écran devant le château dès la tombée de la nuit. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville