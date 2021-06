Châtillon Parc des Pierrettes Châtillon, Hauts-de-Seine Ciné en plein air – Projection : « Les figures de l’ombre » Parc des Pierrettes Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Parc des Pierrettes, le samedi 18 septembre à 21:00

Ce film narre le destin extraordinaire, au début des années 60, des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. Diffusé en VF

Places limitées, inscription obligatoire

Version française Parc des Pierrettes 28 Rue des Pierrettes, 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:00:00

