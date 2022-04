Ciné en plein air : Populaire de Régis Roinsard, 2012 Équemauville Équemauville Catégories d’évènement: Calvados

Équemauville

Ciné en plein air : Populaire de Régis Roinsard, 2012 Équemauville, 9 juillet 2022, Équemauville. Ciné en plein air : Populaire de Régis Roinsard, 2012 Chemin de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dame-de-Grâce Équemauville

2022-07-09 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-09 Chemin de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dame-de-Grâce

Équemauville Calvados Animations au stade du Mont Joli à partir de 19h.

Restaurations sur place et buvette.

Jeux et animations autour du film “Populaire” avec ambiance des années 50. Projection du film devant la chapelle Notre-Dame-de-Grâce dès la tombée de la nuit. Animations au stade du Mont Joli à partir de 19h.

Restaurations sur place et buvette.

Jeux et animations autour du film “Populaire” avec ambiance des années 50. Projection du film devant la chapelle Notre-Dame-de-Grâce dès la tombée de la nuit. +33 2 31 89 18 24 Animations au stade du Mont Joli à partir de 19h.

Restaurations sur place et buvette.

Jeux et animations autour du film “Populaire” avec ambiance des années 50. Projection du film devant la chapelle Notre-Dame-de-Grâce dès la tombée de la nuit. Chemin de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dame-de-Grâce Équemauville

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Équemauville Autres Lieu Équemauville Adresse Chemin de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dame-de-Grâce Ville Équemauville lieuville Chemin de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dame-de-Grâce Équemauville Departement Calvados

Équemauville Équemauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/equemauville/

Ciné en plein air : Populaire de Régis Roinsard, 2012 Équemauville 2022-07-09 was last modified: by Ciné en plein air : Populaire de Régis Roinsard, 2012 Équemauville Équemauville 9 juillet 2022 Calvados Équemauville

Équemauville Calvados