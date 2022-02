Ciné en Plein Air Place de la Salle des fêtes Penne Catégories d’évènement: Penne

Place de la Salle des fêtes, le vendredi 26 août à 19:30

Buvette, repas partagé et séance de ciné en plein air à la nuit tombée. Tarif : 5€ la place Evénement de la commune de Penne Place de la Salle des fêtes Penne Penne Tarn

2022-08-26T19:30:00 2022-08-26T23:59:00

