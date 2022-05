Ciné en plein air : Ouistreham d’Emmanuel Carrère, 2020 Place de l’église

Place de l’église, le samedi 11 juin à 02:00

Visite guidée de la place principale et des éléments architecturaux liés à la Reconstruction par une conseillère municipale et exposition sur la Reconstruction. Dès la tombée de la nuit, projection en plein air sur écran géant du film Ouistreham d’Emmanuel Carrère. En cas d’intempérie, la projection aura lieu dans l’église.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T02:00:00 2022-06-11T00:15:00

