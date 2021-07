CINÉ EN PLEIN-AIR : LES VIEUX FOURNEAUX Origné, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Origné.

CINÉ EN PLEIN-AIR : LES VIEUX FOURNEAUX 2021-09-04 19:30:00 – 2021-09-04

Origné 53360

Rendez-vous place de l’église d’Origné le 04 septembre.

Dès 19h30 restauration et buvette sur place

A 21h, projection du film les Vieux Fourneaux de Christophe Duthuron

2018, Comédie, 1h29

Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes.

