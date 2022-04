Ciné en plein air : les duellistes de Ridley Scott, 1997 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Ciné en plein air : les duellistes de Ridley Scott, 1997
Mézidon-Canon Château de CANON
Mézidon Vallée d'Auge

2022-08-11 22:30:00

Mézidon Vallée d’Auge Calvados 20h ouverture des grilles, possibilité de pique-niquer.

A l’occasion d’une soirée illuminée d’été au château de Canon les visiteurs sont invités à parcourir le parc éclairé puis à visionner le film « Les Duellistes » de Ridley Scott, dont le héros principal, général d’empire de Napoléon est inspiré par un ancêtre de la famille jadis réputé pour son comportement belliqueux ! Ce dernier, François Fournier Sarlovèze a en effet son portrait dans le vestibule du château.

Pour l’occasion le château éclairé sera ouvert à la visite également ! Prix d’entrée du site : Adulte : 15€ – 6-18 ans : 7€ – moins de 6 ans : gratuit 20h ouverture des grilles, possibilité de pique-niquer.

