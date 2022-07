Ciné en plein air : Les choristes de Christophe Barratier, 2004 Baron-sur-Odon Baron-sur-Odon Catégories d’évènement: Baron-sur-Odon

Ciné en plein air : Les choristes de Christophe Barratier, 2004 Baron-sur-Odon, 27 août 2022, Baron-sur-Odon.

Chateau Baron-sur-Odon Calvados

2022-08-27 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-27 23:00:00 23:00:00

Calvados Baron-sur-Odon Pique nique sur place et présentations historique du château par les propriétaires. projection du film devant le château sur grand écran dès la tombée de la nuit. Réservation au 02 31 73 11 98 Pique nique sur place et présentations historique du château par les propriétaires. projection du film devant le château sur grand écran dès la tombée de la nuit. Réservation au 02 31 73 11 98 m.mallet@vallees-orne-odon.fr +33 2 72 88 15 89 Pique nique sur place et présentations historique du château par les propriétaires. projection du film devant le château sur grand écran dès la tombée de la nuit. Réservation au 02 31 73 11 98 Baron-sur-Odon

