Ciné en plein air : L’école buissonière de Nicolas Vanier, 2017 Le Mesnil-Villement Le Mesnil-Villement Catégories d’évènement: Calvados

Le Mesnil-Villement

Ciné en plein air : L’école buissonière de Nicolas Vanier, 2017 Le Mesnil-Villement, 19 août 2022, Le Mesnil-Villement. Ciné en plein air : L’école buissonière de Nicolas Vanier, 2017 Le Mesnil-Villement

2022-08-19 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-19

Le Mesnil-Villement Calvados Le Mesnil-Villement A partir de 16 h 00 : « Les petites bêtes de l’eau » initiation Nature familiale autour de l’Orne par le CPIE des Collines Normandes. 2 créneaux (maximum 30 personnes / créneau):

16 h 00 – 17 h 15

17 h 15 – 18 h 30

18 h 30 – 21 h 00 : apéro-concert à Kotaventure (restauration possible sur place)

21 h 15 : présentation du site de la Fouillerie par un historien local

21 h 30 : projection du film « L’école buissonnière » de Nicolas VANIER

