Ciné en plein air : Le jour le plus long de Ken Annakin et Andrew Marton, 1962 le Moulin de Marcy

le Moulin de Marcy, le samedi 11 juin à 02:00

Dans le cadre de la libération du Molay-Littry, les 11 et 12 juin, la commune organise avec la participation de collectionneurs de véhicules anciens, de véhicules US et de moto Harley, un défilé dans les rues de la commune. En fin d’après-midi, une cérémonie officielle sera organisée avec les anciens combattants et les porte-drapeaux. Restauration au Moulin de Marcy au son d’un orchestre qui fera danser les visiteurs, avant le début de la projection du Jour le plus Long . Projection du film sur grand écran dès la tombée de la nuit.

Gratuit pour tous

