Châtelain 53200 Châtelain Rendez-vous au terrain de foot de Châtelain le vendredi 28 août. Dès 20h, possibilité de pique niquer sur place.

A 21h45, place au cinéma avec la projection du film Le Grand Bain de Gilles Lelouche. 2018, Comédie, 2h02

Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs… C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie… En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes. Atmospères 53, l’association de diffusion et d’action culturelle cinématographique en Mayenne vous convie à une soirée cinéma en plein-air à Châtelain avec la diffusion du film Le Grand Bain. Rendez-vous au terrain de foot de Châtelain le vendredi 28 août. Dès 20h, possibilité de pique niquer sur place.

