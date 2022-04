Ciné en plein air : La vie de château de Jean-Paul Rappeneau, 1966 Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Longues-sur-Mer

Ciné en plein air : La vie de château de Jean-Paul Rappeneau, 1966 Longues-sur-Mer, 6 août 2022, Longues-sur-Mer. Ciné en plein air : La vie de château de Jean-Paul Rappeneau, 1966 Longues-sur-Mer

2022-08-06 – 2022-08-06

Accueil des participants sur la pelouse ouest de l'Abbaye avec un barbecue dehors (participation aux frais demandée) organisé par le comité des loisirs du village. Dès la tombée de la nuit, projection du film "La vie de château" sur grand écran.

+33 6 85 94 38 92

