Ciné en plein air : La Môme d’Olivier Dahan, 2007 Lisieux, 23 juillet 2022, Lisieux.

Ciné en plein air : La Môme d’Olivier Dahan, 2007 Rue Maréchal Foch Jardin de l’Evêché Lisieux

2022-07-23 22:00:00 – 2022-07-23 Rue Maréchal Foch Jardin de l’Evêché

Lisieux Calvados

– 20h : Rendez-vous Place Mitterrand (près de la Fontaine) et visite guidée sur le thème « Palais et jardin de l’Évêché : un jardin privé devenu jardin public » par Florence Evain, guide-conférencière

– 21h30 : « Les miracles de Thérèse », évocation par la sanctuaire de Lisieux au jardin de l’évêché. Ce biotique présente le parcours exceptionnel d’Edith Piaf, de son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York.

– 22h : Projection sur grand écran au cœur du jardin de l’évêché du film « La Môme » de Olivier DAHAN avec Marion Cotillard

– 20h : Rendez-vous Place Mitterrand (près de la Fontaine) et visite guidée sur le thème « Palais et jardin de l’Évêché : un jardin privé devenu jardin public » par Florence Evain, guide-conférencière

– 21h30 : « Les miracles de Thérèse »,…

mvesques@ville-lisieux.fr +33 6 25 04 93 47

– 20h : Rendez-vous Place Mitterrand (près de la Fontaine) et visite guidée sur le thème « Palais et jardin de l’Évêché : un jardin privé devenu jardin public » par Florence Evain, guide-conférencière

– 21h30 : « Les miracles de Thérèse », évocation par la sanctuaire de Lisieux au jardin de l’évêché. Ce biotique présente le parcours exceptionnel d’Edith Piaf, de son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York.

– 22h : Projection sur grand écran au cœur du jardin de l’évêché du film « La Môme » de Olivier DAHAN avec Marion Cotillard

Rue Maréchal Foch Jardin de l’Evêché Lisieux

dernière mise à jour : 2022-04-26 par