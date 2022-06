Ciné en plein air Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Catégories d’évènement: Dordogne

Projection en plein air du film d'animation « Les Minions 2, il était une fois Gru » à 22h. Buvette et restauration sur place. Repli à la salle de la Culture en cas de mauvais temps.

