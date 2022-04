Ciné en plein air : Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, Spielberg, 1981 Vieux, 21 mai 2022, Vieux.

Ciné en plein air : Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, Spielberg, 1981 Vieux

2022-05-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-21 00:00:00 00:00:00

Vieux Calvados Vieux

Visite théâtralisée du forum J2 Forum For Ever », compagnie Aulofée – 45 mn

18h30 (19h15) et 19h30 (20h15) (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription )

Visite contée au musée (une célébrité à Aregenua), Camille Devigne, médiatrice musée – 30 mn

19h30, 20h15 et 21h00 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription )

Visites commentées des maisons antiques restaurées, Franz Gomariz, guide vacataire musée – 1h

19h00 et 20h15 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription I2)

En attendant la projection : discussion sur le film avec un archéologue – 21h40

Projection du film : projection effective à 22h00.

Début du film annoncé à 21h40

Visite théâtralisée du forum J2 Forum For Ever », compagnie Aulofée – 45 mn

18h30 (19h15) et 19h30 (20h15) (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription )

Visite contée au musée (une célébrité à Aregenua), Camille Devigne, médiatrice musée – 30…

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20

Visite théâtralisée du forum J2 Forum For Ever », compagnie Aulofée – 45 mn

18h30 (19h15) et 19h30 (20h15) (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription )

Visite contée au musée (une célébrité à Aregenua), Camille Devigne, médiatrice musée – 30 mn

19h30, 20h15 et 21h00 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription )

Visites commentées des maisons antiques restaurées, Franz Gomariz, guide vacataire musée – 1h

19h00 et 20h15 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription I2)

En attendant la projection : discussion sur le film avec un archéologue – 21h40

Projection du film : projection effective à 22h00.

Début du film annoncé à 21h40

Vieux

dernière mise à jour : 2022-04-25 par