Ciné en plein air : Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, Spielberg, 1981 Route de Feuguerolles Bully, 21 mai 2022, .

Ciné en plein air : Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, Spielberg, 1981

Route de Feuguerolles Bully, le samedi 21 mai à 02:00

Visite théâtralisée du forum J2 Forum For Ever », compagnie Aulofée – 45 mn 18h30 (19h15) et 19h30 (20h15) (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription ) Visite contée au musée (une célébrité à Aregenua), Camille Devigne, médiatrice musée – 30 mn 19h30, 20h15 et 21h00 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription ) Visites commentées des maisons antiques restaurées, Franz Gomariz, guide vacataire musée – 1h 19h00 et 20h15 (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription I2) En attendant la projection : discussion sur le film avec un archéologue – 21h40 Projection du film : projection effective à 22h00. Début du film annoncé à 21h40

Visite théâtralisée du forum J2 Forum For Ever », compagnie Aulofée – 45 mn 18h30 (19h15) et 19h30 (20h15) (jauge limitée à 30 personnes, sur inscription ) Visite contée au musée (une célébrité à…

Route de Feuguerolles Bully 14747,VIEUX



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T02:00:00 2022-05-21T20:30:00