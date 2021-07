Saint-Poix Saint-Poix Mayenne, Saint-Poix CINÉ EN PLEIN-AIR : EDWARD AUX MAINS D’ARGENT Saint-Poix Saint-Poix Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Poix

CINÉ EN PLEIN-AIR : EDWARD AUX MAINS D’ARGENT Saint-Poix, 29 août 2021-29 août 2021, Saint-Poix. CINÉ EN PLEIN-AIR : EDWARD AUX MAINS D’ARGENT 2021-08-29 15:00:00 – 2021-08-29

Saint-Poix Mayenne Saint-Poix Rendez-vous au stade de foot de Saint-Poix de Cossé-le-Vivien le 29 août. Dès 15h, après-midi festif avec buvette et restauration sur place en soirée, organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Poix

A 21h30, projection du film Edward Aux Mains d’Argent de Tim Burton. 1991, Fantastique, Comédie, Romance, 1h45

A 21h30, projection du film Edward Aux Mains d'Argent de Tim Burton. 1991, Fantastique, Comédie, Romance, 1h45

Avec : Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest… Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. En cas d'intempéries, repli à la salle des fêtes. Atmospères 53, l'association de diffusion et d'action culturelle cinématographique en Mayenne vous convie à une soirée cinéma en plein-air à Saint-Poix avec la diffusion du film Edward Aux Mains d'Argent. contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46 https://www.atmospheres53.org/

