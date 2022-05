Ciné en plein air : De Gaulle de Gabriel Le Bomin, 2020 Château

Château, le samedi 11 juin à 02:00

Accueil à partir de 20h/20h30 Présentation du château par les propriétaires. Visite du parc et de ses abords : glacière, cave, chapelle, potager qui seront progressivement illuminés. Dès la tombée de la nuit, projection sur grand écran du film De Gaulle de Gabriel Le Bomin, 2020

Gratuit pour tous

