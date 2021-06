Ciné en plein-air dans les quartiers de Niort Niort, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Niort.

Ciné en plein-air dans les quartiers de Niort 2021-07-08 – 2021-07-08

Niort Deux-Sèvres

Au programme cet été, de l’aventure, de l’humour et des destins exceptionnels mis en scène par les plus grands réalisateurs : Yesterday, le 08/07, à 22h30, au centre Duguesclin, place Chanzy ; Moonrise Kindom, le 16/07, à 22h30, à l’école Louis-Pasteur, 13 rue Louis Braille ; La guerre des boutons, le 24/07, à 22h30, au centre Duguesclin ; Un vrai bonhomme, le 11/08, à 22h, à l’école Jean-Zay, 22 bvd de l’Atlantique et Jojo Rabbit, le 18/08, à 22h, au stade près de l’école J.-Mermoz, 18 rue de l’Aérodrome.

Gratuit sur réservation au 05 49 78 74 11, du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf les jours fériés).

Organisation d’un repli en cas d’intempéries.

Ville de Niort

dernière mise à jour : 2021-06-16 par