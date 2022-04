Ciné en plein air: Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore et Nora Twomey, 2009 Creully sur Seulles Creully sur Seulles Catégories d’évènement: Calvados

Creully sur Seulles Calvados Projection du film dans la chapelle à 16h suivi d’un goûter pour les enfants. Un grand Escape Game sera organisé à 18h. Jauge limitée à 50 personnes, réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/pierres-en-lumieres-2022-cinema-et-escape-game-au-prieure-saint-gabriel Projection du film dans la chapelle à 16h suivi d’un goûter pour les enfants. Un grand Escape Game sera organisé à 18h. Jauge limitée à 50 personnes, réservation obligatoire sur https://my.weezevent… anne-cecile.vaccaro@calvados.fr +33 2 31 57 18 07 Projection du film dans la chapelle à 16h suivi d’un goûter pour les enfants. Un grand Escape Game sera organisé à 18h. Jauge limitée à 50 personnes, réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/pierres-en-lumieres-2022-cinema-et-escape-game-au-prieure-saint-gabriel Creully sur Seulles

