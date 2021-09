Airvault Airvault Airvault, Deux-Sèvres Ciné en plein air au musée: “Le Grand Bain” de Gilles Lelouche Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Ciné en plein air au musée: “Le Grand Bain” de Gilles Lelouche Airvault, 4 septembre 2021, Airvault. Ciné en plein air au musée: “Le Grand Bain” de Gilles Lelouche 2021-09-04 21:00:00 – 2021-09-04 23:00:00

Airvault Deux-Sèvres “Le Grand Bain” film de Gilles Lellouche, 2018.

“C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…” GRATUIT

Rendez-vous à 21h00 dans la cour du musée Jacques Guidez à Airvault.

Port du masque et pass sanitaire exigés.

