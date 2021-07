Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine 53170, Saint-Denis-du-Maine CINÉ EN PLEIN-AIR : ASTÉRIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: 53170

Saint-Denis-du-Maine

CINÉ EN PLEIN-AIR : ASTÉRIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE Saint-Denis-du-Maine, 25 août 2021-25 août 2021, Saint-Denis-du-Maine. CINÉ EN PLEIN-AIR : ASTÉRIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 2021-08-25 21:30:00 – 2021-08-25 D152 Base de loisirs de La Chesnaie

Saint-Denis-du-Maine 53170 Rendez-vous à la base de loisirs de La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine le 25 août. A 21h30, place au cinéma avec la projection du film Astérix : le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier. 2018, Animation, 1h26

Avec les voix de : Christian Clavier, Guillaume Briat, Bernard Alane, Florence Foresti, François Morel, Lionnel Astier, Serge Papagalli… À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… En cas d’intempéries, repli à la salle de la Dioniselle. Atmospères 53, l’association de diffusion et d’action culturelle cinématographique en Mayenne vous convie à une soirée cinéma en plein-air à Saint-Denis-du-Maine avec la diffusion du film Astérix : le secret de la potion magique Rendez-vous à la base de loisirs de La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine le 25 août. A 21h30, place au cinéma avec la projection du film Astérix : le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier. 2018, Animation, 1h26

