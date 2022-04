Ciné en plein air : Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé, 2004 Asnelles Asnelles Catégories d’évènement: Asnelles

Calvados

Ciné en plein air : Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé, 2004 Asnelles, 23 juillet 2022, Asnelles. Rue de la Dîme Grange à dîmes

2022-07-23 – 2022-07-23 Rue de la Dîme Grange à dîmes

Asnelles Calvados Présentation historique par Gérard Pouchain, président de l’association des Amis de la grange à Dîmes

