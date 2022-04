Ciné écologique en plein air Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Catégories d’évènement: Montmagny

Val-d'Oise

Ciné écologique en plein air Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés, 28 mai 2022, Montmagny. Ciné écologique en plein air

Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés, le samedi 28 mai à 19:30

Cinéma en plein-air pour petits et grands : “La Vallée des Loups”, de Jean Michel Bertrand (1h30, 2017) Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. La projection sera précédée d’un atelier de repiquage de semis et de dégustation de pâtisseries faites maison. Projection prévue à 21h. Projection d’un film au Théâtre de verdure de la Butte Pinson Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Rue de Pierrefitte 95 360 Montmagny Montmagny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T19:30:00 2022-05-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Adresse Rue de Pierrefitte 95 360 Montmagny Ville Montmagny lieuville Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Departement Val-d'Oise

Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

Ciné écologique en plein air Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés 2022-05-28 was last modified: by Ciné écologique en plein air Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés 28 mai 2022 à proximité des jardins partagés Montmagny Montmagny Théâtre de verdure de la Butte Pinson

Montmagny Val-d'Oise