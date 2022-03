Ciné Echanges “Tout pour être heureux?” cinéma Pathé Loire, 7 avril 2022, Orléans.

Ciné Echanges “Tout pour être heureux?”

cinéma Pathé Loire, le jeudi 7 avril à 19:00

Documentaire : Beau gosse, intelligent, d’un milieu privilégié… Cédric avait a priori tout pour être heureux. Pourtant à l’adolescence, il bascule dans l’addiction aux stupéfiants et à l’alcool… Des années plus tard, son frère Jérôme, père de famille d’un naturel optimiste, réalise qu’il appréhende de revivre avec sa fille ce qu’il a connu avec Cédric. Il décide de partir à la rencontre de femmes et d’hommes que l’on entend rarement : les sœurs et frères de personnes dépendantes. Ensemble, ils mettent des mots sur les maux, mêlent rires et espoirs, rompent avec les clichés… Suivi d’une partie échanges : Parler en famille des drogues et de l’alcool

Participation libre

EPE45 vous invite pour une projection au cinéma Pathé en présence de l’auteur et producteur. Ce film montre l’importance de libérer la parole en famille sur les substances addictives. Film tout public

cinéma Pathé Loire 2 rue des Halles 45000 Orléans Orléans Loiret



2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T21:30:00