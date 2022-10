Ciné-échange : Roland Gori, une époque sans esprit Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

ROLAND GORI, UNE EPOQUE SANS ESPRIT

de Xavier Gayan – 1h10



Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s’applique à tous les domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin, du social, de l’éducation, de la culture… sont gérés par des managers ou des experts pour qui seuls comptent les chiffres, niant les besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat depuis des années contre le délitement de notre société. Ce film est un portrait de sa pensée, de son engagement, comme “L’Appel des appels, qu’il avait co-initié avec Stefan Chedri, pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation de l’existence. Projection suivie d’une rencontre avec Roland Gori. https://www.facebook.com/events/1501764080247897?ref=newsfeed Le César 4 Place Castellane Marseille 6e Arrondissement

