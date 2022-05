CINÉ-ÉCHANGE : LA VOIX D’AIDA

2022-05-12 – 2022-05-12 La Voix d’Aida de Jasmila Žbanić

2021 / 1h 44min / Drame, Guerre, Historique Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp. Dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans, ciné-échange au cinéma Le Palace avec la projection du Film La Voix d’Aida. La Voix d’Aida de Jasmila Žbanić

