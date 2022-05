CINÉ-ÉCHANGE : INTERRAIL Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

CINÉ-ÉCHANGE : INTERRAIL Château-Gontier-sur-Mayenne, 9 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. CINÉ-ÉCHANGE : INTERRAIL Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-09 20:15:00 – 2022-05-09 Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Interrail de Carmen Alessandrin

2018 / 1h 31min / Comédie C’est l’histoire d’un groupe d’amis fraîchement bacheliers qui font le tour de l’Europe en Interrail… Un apprentissage de la liberté et du groupe, pas toujours compatible mais qui sera la base éternelle de leur meilleur souvenir. Dans le cadre de la Fête de L’Europe sur le thème de la Grèce et des Balkans, ciné-échange au cinéma Le Palace avec la projection du Film Interrail. projets.europeens@maison-europe-mayenne.eu +33 2 43 91 02 67 http://maison-europe-mayenne.eu/ Interrail de Carmen Alessandrin

2018 / 1h 31min / Comédie C’est l’histoire d’un groupe d’amis fraîchement bacheliers qui font le tour de l’Europe en Interrail… Un apprentissage de la liberté et du groupe, pas toujours compatible mais qui sera la base éternelle de leur meilleur souvenir. Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

CINÉ-ÉCHANGE : INTERRAIL Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-05-09 was last modified: by CINÉ-ÉCHANGE : INTERRAIL Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 9 mai 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne