Jura EUR Venez assister à la diffusion du film « Tourbière, trésors cachés de la montagne jurasienne » de Jean-Philippe Macchioni puis échanger avec un chargé de mission du Parc autour du projet de réhabilitation de la tourbière du Chazal. accueil@parc-haut-jura.fr Cinéma François Truffaut 1 Avenue Jean Jaurès Moirans-en-Montagne

