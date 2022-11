Ciné d’un temps « Un jour sans fin »

Ciné d’un temps « Un jour sans fin », 18 décembre 2022, . Ciné d’un temps « Un jour sans fin »



2022-12-18 – 2022-12-18 (Re)découvrez en famille ce film « culte » des années 90 ! A partir de 10 ans.

Synopsis : Un jour sans fin / Comédie fantastique de Harold Ramis / 1993 / 1h41 / VOST

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on fête le « Groundhog Day » : « Jour de la marmotte ». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février… (Re)découvrez en famille ce film « culte » des années 90 ! A partir de 10 ans.

Synopsis : Un jour sans fin / Comédie fantastique de Harold Ramis / 1993 / 1h41 / VOST Cinétyr dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville