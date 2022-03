Ciné d’un temps “Thelma et Louise” Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse "Thelma et Louise" / 1991 / Comédie dramatique / 2h09 / De Ridley Scott. Grands classiques devenus cultes ou pépites plus méconnues, plongez-vous dans le meilleur de l'histoire du cinéma ! A l'occasion de la Journée des droits des femmes, le film "Thelma et Louise" sera présenté et suivi d'une discussion avec Hervé Tourneur, intervenant cinéma.

