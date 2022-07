Ciné d’un temps « La mort en direct » – Hommage à Romy Scheider Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné d’un temps « La mort en direct » – Hommage à Romy Scheider Saint-Vincent-de-Tyrosse, 21 août 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ciné d’un temps « La mort en direct » – Hommage à Romy Scheider

Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2022-08-21 18:00:00 – 2022-08-21 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes C’est l’histoire d’un homme qui a une caméra greffée dans le cerveau et qui filme donc tout ce qu’il regarde. C’est l’histoire d’une femme, Katherine Mortenhoe, qui s’enfuit pour « mourir libre ». Voulant échapper aux médias, en l’occurrence une émission de télévision, elle ne sait pas qu’elle est aidée dans sa fuite par celui-là même qui la filme. C’est l’histoire d’un homme qui a une caméra greffée dans le cerveau et qui filme donc tout ce qu’il regarde. C’est l’histoire d’une femme, Katherine Mortenhoe, qui s’enfuit pour « mourir libre ». Voulant échapper aux médias, en l’occurrence une émission de télévision. +33 5 58 77 44 40 C’est l’histoire d’un homme qui a une caméra greffée dans le cerveau et qui filme donc tout ce qu’il regarde. C’est l’histoire d’une femme, Katherine Mortenhoe, qui s’enfuit pour « mourir libre ». Voulant échapper aux médias, en l’occurrence une émission de télévision, elle ne sait pas qu’elle est aidée dans sa fuite par celui-là même qui la filme. Cinétyr

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Ciné d’un temps « La mort en direct » – Hommage à Romy Scheider Saint-Vincent-de-Tyrosse 2022-08-21 was last modified: by Ciné d’un temps « La mort en direct » – Hommage à Romy Scheider Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 21 août 2022 Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes