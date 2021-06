Bègles Cinéma le Festival Bègles, Gironde Ciné du coin du mois de Juin Cinéma le Festival Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Ciné du coin du mois de Juin Cinéma le Festival, 24 juin 2021, Bègles.

le jeudi 24 juin à Cinéma le Festival

Ciné du Coin ———— ### Envole Moi Jeudi 24 Juin à 15 h et 18 h 30 – Cinéma le Festival Comédie dramatique de Christophe Barratier. Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin. Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Durée 1 h 31 min – Tarif 5 €

5 €

Découverte d’un film pour tous Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles Gironde

2021-06-24T15:00:00 2021-06-24T16:30:00;2021-06-24T18:30:00 2021-06-24T20:00:00

Lieu Cinéma le Festival Adresse 151, boulevard Albert 1er 33130 Ville Bègles