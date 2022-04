Ciné du coin de Mai Cinéma le Festival Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Ciné du coin de Mai Cinéma le Festival, 19 mai 2022, Bègles. Ciné du coin de Mai

le jeudi 19 mai à Cinéma le Festival

Ciné du coin du mois de Mai ————————— ### La Brigade Film sorti 23 mars 2022 en salle / 1 h 37 min Comédie De Louis-Julien Petit Par Thomas Pujol, Louis-Julien Petit Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth Synopsis : Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

5 €

Séance de cinéma choisie avec le public Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T16:30:00;2022-05-19T18:30:00 2022-05-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cinéma le Festival Adresse 151, boulevard Albert 1er 33130 Ville Bègles lieuville Cinéma le Festival Bègles Departement Gironde

Cinéma le Festival Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Ciné du coin de Mai Cinéma le Festival 2022-05-19 was last modified: by Ciné du coin de Mai Cinéma le Festival Cinéma le Festival 19 mai 2022 Bègles Cinéma le Festival Bègles

Bègles Gironde