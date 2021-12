Ciné du Coin Cinéma le Festival, 24 février 2022, Bègles.

Ciné du Coin

le jeudi 24 février 2022 à Cinéma le Festival

CINE DU COIN DE FEVRIER ———————– ### MES TRES CHERS ENFANTS ### Par Alexandra Leclère **Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry** **Comédie** Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares… Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

5 €

Film entre amis

Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T16:30:00;2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T20:00:00