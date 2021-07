Miramas Parking du théâtre La Colonne Bouches-du-Rhône, Miramas Ciné Drive Parking du théâtre La Colonne Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Ciné Drive Parking du théâtre La Colonne, 7 août 2021-7 août 2021, Miramas. Ciné Drive

du samedi 7 août au dimanche 8 août à Parking du théâtre La Colonne

### **21h30, Parking du théâtre La Colonne** **Samedi 7 août** **_ »Donne-moi des ailes »_** Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey L’incroyable et périlleux voyage d’un père scientifique visionnaire qui étudie les oies sauvages et son fils, obnubilé par les jeux vidéos, qui vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à un ULM ! **Dimanche 8 août** _** »Dragon 3, le monde caché »**_ Vikings et dragons sont tout feu tout flamme pour sauver leur monde.

Séance gratuite en accès libre

21h30, Parking du théâtre La Colonne Parking du théâtre La Colonne Théâtre de La colonne Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T21:30:00 2021-08-07T23:10:00;2021-08-08T21:30:00 2021-08-08T23:10:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking du théâtre La Colonne Adresse Théâtre de La colonne Ville Miramas lieuville Parking du théâtre La Colonne Miramas