Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Ciné drive Carentanais Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Ciné drive Carentanais Carentan-les-Marais, 27 août 2021, Carentan-les-Marais. Ciné drive Carentanais 2021-08-27 – 2021-08-27

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Deuxième édition du ciné-drive, le cinéma dans votre voiture ou en plein air. Animations et restauration sur place. Deuxième édition du ciné-drive, le cinéma dans votre voiture ou en plein air. Animations et restauration sur place. https://lesgensbonsart.com/ Deuxième édition du ciné-drive, le cinéma dans votre voiture ou en plein air. Animations et restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.3031#-1.24327