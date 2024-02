Ciné Doudou Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, samedi 24 février 2024.

Ciné Doudou Séance pour les tout petits Samedi 24 février, 16h45 Cinéma Studio 7 Auzielle 4€ pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T16:45:00+01:00 – 2024-02-24T17:20:00+01:00

Fin : 2024-02-24T16:45:00+01:00 – 2024-02-24T17:20:00+01:00

Les séances Ciné-doudou sont adaptées au très jeune public, dès 3 ans, avec des programmmes courts et sur des horaires qui conviennent au rythme des plus jeunes.

Pour ce samedi 24 février, ce sera Un voyage en bonne compagnie à 16h45, un programme de 6 courts-métrages d’animation, pour une durée de 35 minutes.

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ https://www.facebook.com/Cinema-Studio-7-Auzielle-347983955279251/?ref=br_rs [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemastudio7.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561390237 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinemastudio7.com »}] Cinéma

doudou enfance