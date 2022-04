Ciné-documentaire – VIA ALPINA La Fabrique Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Ciné-documentaire – VIA ALPINA La Fabrique, 28 avril 2022, Meung-sur-loire. Ciné-documentaire – VIA ALPINA

La Fabrique , le jeudi 28 avril à 20:00

Ciné-meung consacre une soirée spéciale au documentaire Via Alpina : La Via Alpina, c’est la traversée des Alpes de Slovénie à Monaco : huit pays traversés, 2.650 km parcourus, 170 000 mètres de dénivelé. Le Français Guillaume Arthus a réussi son pari de parcourir cette circuit en courant 1064 h (soit près de 45 jours). De cet exploit Guillaume Arthus a tiré un film documentaire de 55 minutes : « Via Alpina » qu’il viendra présenter aux spectateurs de Meung sur Loire. La soirée sera suivie d’un buffet de charcuterie italienne. Ouverture des portes dès 20h00. La traversée des Alpes La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu La Fabrique Adresse 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville La Fabrique Meung-sur-loire

La Fabrique Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Ciné-documentaire – VIA ALPINA La Fabrique 2022-04-28 was last modified: by Ciné-documentaire – VIA ALPINA La Fabrique La Fabrique 28 avril 2022 La Fabrique Meung-sur-loire Meung-sur-Loire

Meung-sur-loire