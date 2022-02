CINÉ-DOCUMENTAIRE – FRÈRES DES ARBRES // MARC DOZIER Héric, 25 mars 2022, Héric.

Le chef papou Mundiya Kepanga partage son amour de la forêt, mais dévoile également les ravages de la déforestation dans son pays la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du Sénat à la COP 21 en passant par l’Unesco, Mundiya invite à porter un nouveau regard sur la nature et les éléments.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Marc Dozier et Mundiya Kepanga.

Tout public – dès 10 ans

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres et en partenariat avec le Cinéma Le Gén’éric

