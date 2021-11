Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné documentaire : Delphine et Caroles, insoumuses Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Résumé —— La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste Carole Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des années 1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d’humour. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593585&cfilm=271587.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593585&cfilm=271587.html) Un film de Callisto McNulty Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-29T21:00:00 2021-11-29T22:30:00

