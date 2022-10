CINÉ DOCS DE VOYAGE – ÉTHIOPIE

CINÉ DOCS DE VOYAGE – ÉTHIOPIE, 25 février 2023, . CINÉ DOCS DE VOYAGE – ÉTHIOPIE



2023-02-25 17:30:00 – 2023-02-25 Marcher pour Genna, un film d’Olivier BOURGUET.

Un ciné docs du cercle des voyageurs. A 17h30 au Théâtre La Famille – Rue de la Libération au Bourg d’Iré.

Tarif : 7 € – Tarif 12-16 ans : 3,50 € – Gratuit moins de 12 ans

Renseignements et réservations conseillées : 06 15 44 06 48 gohier.pierre@wanadoo.fr Cinéma Documentaire organisé au Bourg d’Iré, le samedi 25 février 2023 à 17h30. dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville