CINÉ DOCS Cassagnoles, samedi 6 avril 2024.

CINÉ DOCS Cassagnoles Hérault

Vous reprendrez bien quelques documentaires entre amis ?

C’est avec Pol’En, Au Cœur del Bosc et Thym Bruyère et Tramontane que la Maison de l’abeille vous invite à cette soirée de projections. Trois docus, autour du thème de l’eau. Un sur la gestion de l’eau potable à grande échelle, un autre sur la sécheresse et l’agroforesterie dont la vigne, le dernier autour de Sainte-Soline, les méga-bassines… franchement militant

Entracte, discussions, gourmandises et boissons variées, dont de l’eau ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

la salle communale

Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie asso.pol.en@gmail.com

