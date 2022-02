Ciné-Doc Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-Doc Cinéma Le Rexy, 21 février 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-Doc

Cinéma Le Rexy, le lundi 21 février à 20:00

**Documentaire français de Perrine Bertrand et Yan Grill/1h15** Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager. _La séance sera accompagnée de l’intervention de Jean-François Odoux, apiculteur à Montviette._

Tarif plein : 5€, -18 ans : 4€

Projection d’un documentaire suivi d’un débat Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T20:00:00 2022-02-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Ciné-Doc Cinéma Le Rexy 2022-02-21 was last modified: by Ciné-Doc Cinéma Le Rexy Cinéma Le Rexy 21 février 2022 Cinéma le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados