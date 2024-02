Ciné doc animalier « Les saisons » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, vendredi 26 juillet 2024.

Ciné doc animalier « Les saisons » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Ciné doc de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, 2016 (1h37).

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire commence… À un interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 22:00:00

fin : 2024-07-26

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

