Migration Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, mercredi 3 janvier 2024.

Migration A partir de 6 ans MERCREDI 03 : 14h30 VENDREDI 05 : 14h30 3 et 5 janvier Ciné d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T14:30:00+01:00 – 2024-01-05T16:00:00+01:00

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants – Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ Une programmation variée tout au long de la semaine.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.